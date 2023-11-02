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Молодёжная сборная Беларуси провела заключительную тренировку перед стартом турнира Кубок Будущего

02 ноября 2023 18:08
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Молодежная сборная Беларуси провела заключительную тренировку накануне старта турнира Кубок Будущего. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 6 ноября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси провела заключительную тренировку перед стартом турнира Кубок Будущего-1

В стартах примут участие молодежные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также юниорская сборная России. В рамках соревнований запланирован турнир три на три. Свой первый матч на Кубке Будущего наша молодежка проведет против юниорской дружины России.

Молодёжная сборная Беларуси провела заключительную тренировку перед стартом турнира Кубок Будущего-4

График плотный, но я уже успел более или менее восстановиться. Из самолета прилетел в 2:30, в номере в 3 был, поспал, пошел потренировался, самочувствие отличное. Рад, что приехал. Я думаю, все игры со сборной России принципиальные, с Казахстаном тоже. Надо просто играть и все.

Стартовый свисток в поединке молодежной сборной Беларуси и юниорской команды России прозвучит в пятницу в 14 часов 30 минут.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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