Молодёжная сборная Беларуси провела заключительную тренировку перед стартом турнира Кубок Будущего

Молодежная сборная Беларуси провела заключительную тренировку накануне старта турнира Кубок Будущего. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 6 ноября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартах примут участие молодежные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также юниорская сборная России. В рамках соревнований запланирован турнир три на три. Свой первый матч на Кубке Будущего наша молодежка проведет против юниорской дружины России.

График плотный, но я уже успел более или менее восстановиться. Из самолета прилетел в 2:30, в номере в 3 был, поспал, пошел потренировался, самочувствие отличное. Рад, что приехал. Я думаю, все игры со сборной России принципиальные, с Казахстаном тоже. Надо просто играть и все.

Стартовый свисток в поединке молодежной сборной Беларуси и юниорской команды России прозвучит в пятницу в 14 часов 30 минут.