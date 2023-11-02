В финал Международного турнира по боксу памяти Ботвинника вышли 19 белорусов

Новости Беларуси. В Минске продолжается Международный турнир по боксу – мемориал Ботвинника, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За награды борются более 180 юных спортсменов из восьми стран. В четверг состоялись 38 полуфинальных поединков. 19 белорусов поспорят за золото турнира.

В современном спортивном мире женщины давно уже расширили пространство. И где еще десяток лет назад виды спорта значились исключительно мужскими, сегодня прекрасные амазонки уверенно стоят на пьедестале. В боксе участницы с макияжем и длинными волосами уже не диковинка. На «Минск Оупен» девчата выступают в четырех весах. Наталья Насочева надела боксерские перчатки сравнительно недавно. Воспитанница Минской СДЮШОР к турниру готовилась и буквально рвалась в финал в весе до 57 килограммов. Собственно, ей это удалось.