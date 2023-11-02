Прямой эфир

В финал Международного турнира по боксу памяти Ботвинника вышли 19 белорусов

02 ноября 2023 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжается Международный турнир по боксу – мемориал Ботвинника, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За награды борются более 180 юных спортсменов из восьми стран. В четверг состоялись 38 полуфинальных поединков. 19 белорусов поспорят за золото турнира.

В финал Международного турнира по боксу памяти Ботвинника вышли 19 белорусов-1

В современном спортивном мире женщины давно уже расширили пространство. И где еще десяток лет назад виды спорта значились исключительно мужскими, сегодня прекрасные амазонки уверенно стоят на пьедестале. В боксе участницы с макияжем и длинными волосами уже не диковинка. На «Минск Оупен» девчата выступают в четырех весах. Наталья Насочева надела боксерские перчатки сравнительно недавно. Воспитанница Минской СДЮШОР к турниру готовилась и буквально рвалась в финал в весе до 57 килограммов. Собственно, ей это удалось.

В финал Международного турнира по боксу памяти Ботвинника вышли 19 белорусов-4

Наталья Насачева, финалистка Международного турнира по боксу «Минск Оупен»:
Я не могу сказать, что это было очень просто, но мы это сделали. Спасибо большое моей маме, которая от начала и до конца присутствовала на всех боях и поддерживала меня. Все победы, мамочка, я тебе посвящаю.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Алексей Колосов возглавил октябрьский рейтинг КХЛ среди игроков до 23 лет
02 ноября 2023 17:07

Белорус Алексей Колосов возглавил октябрьский рейтинг КХЛ среди игроков до 23 лет

«Неман» вышел в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу
02 ноября 2023 10:45

«Неман» вышел в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

Международные парламентские игры завершились в России. У Беларуси – второе место
02 ноября 2023 09:13

Международные парламентские игры завершились в России. У Беларуси – второе место