Минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче выездной серии КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» провели первый поединок очередной выездной серии в КХЛ. Команда Дмитрия Квартальнова встречалась в Ярославле с местным «Локомотивом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом периоде хозяева владели игровой инициативой и активно шли в атаку. «Локомотив» был настроен решительно. Однако нацеленность на ворота «динамовцев» не привела к результативным действиям. Первые два периода завершились вничью – 0:0. Основное противостояние завязалось в третьем периоде. Счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».