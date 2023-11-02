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Минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче выездной серии КХЛ

02 ноября 2023 19:19
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Хоккеисты минского «Динамо» провели первый поединок очередной выездной серии в КХЛ. Команда Дмитрия Квартальнова встречалась в Ярославле с местным «Локомотивом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче выездной серии КХЛ-1

В стартовом периоде хозяева владели игровой инициативой и активно шли в атаку. «Локомотив» был настроен решительно. Однако нацеленность на ворота «динамовцев» не привела к результативным действиям. Первые два периода завершились вничью – 0:0. Основное противостояние завязалось в третьем периоде. Счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».

# Хоккей # Фотофакт

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