В Минске стартовал кубок Беларуси по бадминтону

Кубок Беларуси по бадминтону проходит в нашей столице. Сильнейшие мастера волана ведут борьбу за награды, а также за места в составе команды, которая в этом году отправится на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бадминтон – вид спорта, который не может похвастаться огромной армией фанатов, однако это самый доступный вид спорта и олимпийский. Эти преимущества заставляют некоторых с головой окунуться в работу и с энтузиазмом развивать отечественный бадминтон. Кубок Беларуси собрал сильнейших, около 70 участников.

В первый соревновательный день участники разыграли медали в командном первенстве. И если самая многочисленная дружина Минска была бесспорным фаворитом, то серебряные награды достались: у женщин – брестчанкам, а у мужчин – представителям Гомеля. Главный старт в этом сезоне у белорусов – это Игры ШОС и чемпионат Европы.