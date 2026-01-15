В Минске стартовал кубок Беларуси по бадминтону
Кубок Беларуси по бадминтону проходит в нашей столице. Сильнейшие мастера волана ведут борьбу за награды, а также за места в составе команды, которая в этом году отправится на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С подробностями Юлия Силипицкая.
Бадминтон – вид спорта, который не может похвастаться огромной армией фанатов, однако это самый доступный вид спорта и олимпийский. Эти преимущества заставляют некоторых с головой окунуться в работу и с энтузиазмом развивать отечественный бадминтон. Кубок Беларуси собрал сильнейших, около 70 участников.
В первый соревновательный день участники разыграли медали в командном первенстве. И если самая многочисленная дружина Минска была бесспорным фаворитом, то серебряные награды достались: у женщин – брестчанкам, а у мужчин – представителям Гомеля. Главный старт в этом сезоне у белорусов – это Игры ШОС и чемпионат Европы.
Владислав Савельев, главный тренер национальной команды по бадминтону:
Немножко потепление, допустили нейтральный статус. Мы подались, и нам дали добро. Мы сейчас готовим все документы со стороны федерации, она этим сейчас занимается. План у нас стоит попасть в восьмерку, девочки готовы. И план стоит попасть на Олимпийские игры.
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