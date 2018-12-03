В Минске стартовал городской этап «Золотой шайбы»

Первыми на лёд вышли прошлогодние победители – «Грифоны». Их соперник – «Олимпия» из Первомайского района столицы. Всего в городском турнире в ледовых баталиях сойдутся 9 команд. Они разделены на две подгруппы.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

В стране сегодня созданы такие условия, которые позволяют расти командам. То есть не только дворовые команды, как это начиналось (хотя такие у нас тоже есть), а это уже профессиональны команды, у которых есть возможность заниматься на таких площадках, как «Чижовка-Арена», «Минск-Арена». В регионах есть такие площадки.