Белорусы заняли 12-е место в эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. В словенской Поклюке стартовал первый в новом сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По традиции он начался сингл-микстом. Победу в этой гонке праздновала Норвегия.
Новости Беларуси. В словенской Поклюке стартовал первый в новом сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По традиции он начался сингл-микстом. Победу в этой гонке праздновала Норвегия.
Белорусский тандем Анна Сола – Сергей Бочарников занял 16-е место. Затем прошла смешанная эстафета. В ней наша команда в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина заняла 12-е место.
Лучшими в этой дисциплине были французы. Программа первого этапа продолжится 5 декабря мужской индивидуальной гонкой.