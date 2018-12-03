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Белорусы заняли 12-е место в эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону

03 декабря 2018 10:08
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Новости Беларуси. В словенской Поклюке стартовал первый в новом сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По традиции он начался сингл-микстом. Победу в этой гонке праздновала Норвегия.

Белорусы заняли 12-е место в эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону-1

Белорусский тандем Анна Сола – Сергей Бочарников занял 16-е место. Затем прошла смешанная эстафета. В ней наша команда в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Владимира Чепелина заняла 12-е место.

Белорусы заняли 12-е место в эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону-4

Лучшими в этой дисциплине были французы. Программа первого этапа продолжится 5 декабря мужской индивидуальной гонкой.

Белорусы заняли 12-е место в эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону-7

# Биатлон # Фотофакт

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