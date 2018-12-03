Сергей Гуренко: кто бы что ни тявкал, ни гавкал, а «Динамо» только сильнее становится

Последние 8 матчей были сыграны 2 декабря. Если БАТЭ досрочно обеспечил свое чемпионство, то вот претендентов на серебряную и бронзовую медали было трое.

Один из них минское «Динамо» на одноименном стадионе встречался с другой столичной командой – «Торпедо». Голы Александра Гавриловича, Кехинде Фатайи и Александра Макася не позволили Витебску обогнать команду Сергея Гуренко. В итоге – 3 место.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Ничего на нас не давило. Я знаю, что мы заслуженно занимаем свое место, могли бы быть даже и выше.

За последние два года мы практически все рекорды побили за последние 10 лет, что были у «Динамо», и по набранным очкам, и по другим параметрам.

Кто бы что про нас ни говорил, кто бы что ни тявкал, ни гавкал, «Динамо» живет, мы только сильнее становимся. Пускай еще больше про нас тявкают!