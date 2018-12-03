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КХЛ. Минское «Динамо» обыграло подольский «Витязь»

03 декабря 2018 10:03
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» прерывает свою серию неудач. «Зубры» в гостях обыграли подольский «Витязь». Правда, сделали это в серии послематчевых бросков.

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло подольский «Витязь»-1

После двух периодов лидировали минчане 3:1. Но в третьем «Витязь» смог отыграться и перевести встречу в овертайм. В основное время за Динамо отличились Джонатан Блум, Патрик Уиркош и Дмитрий Буйницкий.

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло подольский «Витязь»-4

В дополнительной пятиминутке голов не было, а в серии буллитов точнее были подопечные Андрея Сидоренко. Победный бросок на счету Дениса Казионова. Теперь в активе «бело-синих» становится 22 очка и на время они покидают последнюю строчку Западной конференции.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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