КХЛ. Минское «Динамо» обыграло подольский «Витязь»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» прерывает свою серию неудач. «Зубры» в гостях обыграли подольский «Витязь». Правда, сделали это в серии послематчевых бросков.

После двух периодов лидировали минчане 3:1. Но в третьем «Витязь» смог отыграться и перевести встречу в овертайм. В основное время за Динамо отличились Джонатан Блум, Патрик Уиркош и Дмитрий Буйницкий.