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Женская сборная Беларуси по гандболу завершает подготовку к товарищеским матчам с российским клубом ЦСКА-2

27 февраля 2024 17:11
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Тренировочный сбор в столичном Доме гандбола проходил с 22 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матчах с россиянками будут играть 15 спортсменок. Ежедневные тренировки включали тактические, функциональные и игровые упражнения.

Сегодня по плану восстановительный день. Спарринги пройдут 28 и 29 февраля в Минске. В играх Валерий Певницкий задействует всего двух легионерок, остальные – игроки белорусских клубов. Это позволит дать участницам внутреннего чемпионата важный международный опыт. Соперники выбрали довольно молодую команду, средний возраст игроков ЦСКА-2 – 17 лет.

Женская сборная Беларуси по гандболу завершает подготовку к товарищеским матчам с российским клубом ЦСКА-2-1

Валерий Певницкий, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:
Я их видел в Москве. Мое мнение таково: девочки невысокие не мощные, но очень умные. Когда я их видел в Москве, мне понравились именно быстротой принятия решений, умением выстроить игру в нападении. С такими приятно играть будет. Мы их поучим, и они нас поучат. Благодарны сборной России за то, что у нас есть спарринги с ними. Конечно, они сложный соперник, там уровень немного выше, чем у белорусского чемпионата. Будем учиться, они нас будут учить.

Постоянная игровая практика с россиянками помогает нашим спортсменкам оставаться на хорошем уровне. В апреле национальной команде предстоит сыграть с основной сборной России в Астрахани. В турнире также примут участие только представительницы внутренних чемпионатов двух стран.

# Гандбол # Валерий Певницкий

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