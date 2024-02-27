Женская сборная Беларуси по гандболу завершает подготовку к товарищеским матчам с российским клубом ЦСКА-2

Сегодня по плану восстановительный день. Спарринги пройдут 28 и 29 февраля в Минске. В играх Валерий Певницкий задействует всего двух легионерок, остальные – игроки белорусских клубов. Это позволит дать участницам внутреннего чемпионата важный международный опыт. Соперники выбрали довольно молодую команду, средний возраст игроков ЦСКА-2 – 17 лет.

Валерий Певницкий, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Я их видел в Москве. Мое мнение таково: девочки невысокие не мощные, но очень умные. Когда я их видел в Москве, мне понравились именно быстротой принятия решений, умением выстроить игру в нападении. С такими приятно играть будет. Мы их поучим, и они нас поучат. Благодарны сборной России за то, что у нас есть спарринги с ними. Конечно, они сложный соперник, там уровень немного выше, чем у белорусского чемпионата. Будем учиться, они нас будут учить.

Постоянная игровая практика с россиянками помогает нашим спортсменкам оставаться на хорошем уровне. В апреле национальной команде предстоит сыграть с основной сборной России в Астрахани. В турнире также примут участие только представительницы внутренних чемпионатов двух стран.