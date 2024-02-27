Прямой эфир

Хоккей. «Металлург» одержал седьмую победу кряду

27 февраля 2024 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Накануне заключительные матчи в регулярном хоккейном чемпионате провели 6 из 12 команд. В Жлобине местный «Металлург» одержал седьмую победу подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Металлург» одержал седьмую победу кряду-1

Хозяева обыграли гродненский «Неман» со счетом 4:3. Тем временем «Витебск» совершил впечатляющий камбэк в поединке с «рысями». «Гомель» вел по ходу матча – 3:1, но в итоге проиграл со счетом 3:5. «Лида» одержала победу над «Могилевом» со счетом 4:2.

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«В шаге от пьедестала». Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с ЧМ
27 февраля 2024 13:17

«В шаге от пьедестала». Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с ЧМ

Алексей Протас набрал 3 балла в матче НХЛ
27 февраля 2024 10:29

Алексей Протас набрал 3 балла в матче НХЛ

Минское «Динамо» завершило регулярку КХЛ победой над «Спартаком»
26 февраля 2024 19:41

Минское «Динамо» завершило регулярку КХЛ победой над «Спартаком»