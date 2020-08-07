В Минске стартовал чемпионат Беларуси по теннису на колясках
Новости Беларуси. Второй открытый чемпионат Беларуси по теннису на колясках стартовал на кортах столичной Академии тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие спортсмены из четырех регионов: Минска, Минской области, Витебска и Могилева.
Теннисисты-колясочники соревнуются по круговой системе, победитель определится в воскресенье, 9 августа. В первый день турнира победные очки набрали Андрей Фильчук, Вадим Стрельский, а также его тезка Липинский, у девушек не было равных Алене Бернович и Виктории Сафроновой.
Анастасия Шлепцова, главный тренер и куратор направления теннис на колясках:
Нам выделили грант, в прошлом году приезжал международный эксперт, он оценивал уровень развития тенниса на коляске, доступность центров и выставил очень высокую оценку. Благодаря этому нам выделили грант на развитие, инвентарь, помогла международная федерация. Поэтому, я думаю, нас будет все больше и больше, если учесть, что у нас есть детская группа малышей, она тоже развивается. Думаю, наши малыши тоже покажут себя на международной арене.
Отметим, что в числе участников турнира значатся игроки первой сотни международного рейтинга как в одиночном разряде, так и в парном. В состав национальной команды входят пока 5 спортсменов.