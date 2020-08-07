В Минске стартовал чемпионат Беларуси по теннису на колясках

Теннисисты-колясочники соревнуются по круговой системе, победитель определится в воскресенье, 9 августа. В первый день турнира победные очки набрали Андрей Фильчук, Вадим Стрельский, а также его тезка Липинский, у девушек не было равных Алене Бернович и Виктории Сафроновой.

Анастасия Шлепцова, главный тренер и куратор направления теннис на колясках:

Нам выделили грант, в прошлом году приезжал международный эксперт, он оценивал уровень развития тенниса на коляске, доступность центров и выставил очень высокую оценку. Благодаря этому нам выделили грант на развитие, инвентарь, помогла международная федерация. Поэтому, я думаю, нас будет все больше и больше, если учесть, что у нас есть детская группа малышей, она тоже развивается. Думаю, наши малыши тоже покажут себя на международной арене.