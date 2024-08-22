В Минске состоялось заседание Исполкома Белорусской федерации футбола. На повестке дня среди актуальных тем – календарь второй лиги чемпионата Беларуси и фестиваль детского футбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единогласным решением членов Исполнительного комитета утверждены сроки проведения финальной части второй лиги чемпионата Беларуси. С 28 сентября по 13 октября 16 сильнейших клубов, которые прошли региональный отбор, выступят в групповом этапе основного раунда. Затем две лучшие дружины каждого квартета разыграют путевки в первую лигу. Это произойдет с 19 октября по 17 ноября.

Андрей Василевич, первый заместитель председателя АБФФ:

Речь сейчас идет только о финальной части, она изначально во всех планах и вариантах проведения второй лиги, они была за нами, за АБФФ. Мы до конца еще не знаем, какие это будут клубы, но для них уже правила игры окончательно определены, установлены. И они будут знать, как им работать всю осень. В календаре детского футбола в новом сезоне появился фестиваль «Талент Лiга». В новом проекте могут принимать участие представители государственных организаций, а также частные клубы и любительские команды. Участники формируются по заявочному принципу согласно возрастным категориям. Самые юные соискатели – ребята 7 лет, они играют в формате 3 на 3. В старшей возрастной группе будут выступать мальчики и девочки 11–13 лет.