В Минске состоялось заседание Исполкома Белорусской федерации футбола
В Минске состоялось заседание Исполкома Белорусской федерации футбола. На повестке дня среди актуальных тем – календарь второй лиги чемпионата Беларуси и фестиваль детского футбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Единогласным решением членов Исполнительного комитета утверждены сроки проведения финальной части второй лиги чемпионата Беларуси. С 28 сентября по 13 октября 16 сильнейших клубов, которые прошли региональный отбор, выступят в групповом этапе основного раунда. Затем две лучшие дружины каждого квартета разыграют путевки в первую лигу. Это произойдет с 19 октября по 17 ноября.
Андрей Василевич, первый заместитель председателя АБФФ:
Речь сейчас идет только о финальной части, она изначально во всех планах и вариантах проведения второй лиги, они была за нами, за АБФФ. Мы до конца еще не знаем, какие это будут клубы, но для них уже правила игры окончательно определены, установлены. И они будут знать, как им работать всю осень.
В календаре детского футбола в новом сезоне появился фестиваль «Талент Лiга». В новом проекте могут принимать участие представители государственных организаций, а также частные клубы и любительские команды. Участники формируются по заявочному принципу согласно возрастным категориям. Самые юные соискатели – ребята 7 лет, они играют в формате 3 на 3. В старшей возрастной группе будут выступать мальчики и девочки 11–13 лет.
Виталий Волосюк, начальник департамента развития массового и любительского футбола:
Здесь момент важный – стартовать. Что бы мы хотели получить – это, самое главное, регулярная практика, чтобы дети на постоянной основе, начиная от самых младших возрастов, от 7 лет и старше, принимали участие в футбольных матчах, соревновались. Потому что зачастую мы видим, что, когда нет соревновательной, игровой практики, дети теряют интерес к виду спорта, уходят из футбола и идут в другие секции, потому что там есть с кем соревноваться, есть с кем играть.
Новый турнир стартует 21 сентября, участие в нем примут юные футболисты из всех регионов Беларуси. Финальная часть состоится весной.