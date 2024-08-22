Минское «Динамо» сыграет с «Андерлехтом» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Сегодня, 22 августа, футболисты минского «Динамо» проведут первый матч плей-офф Лиги Европы. В соперниках – бронзовый призер чемпионата Бельгии «Андерлехт», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Номинально домашний поединок состоится на городском стадионе в венгерском Мезекевешде. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Норвегии. Начало игры в 21 час 45 минут по белорусскому времени. Победитель по сумме двух встреч получит путевку в основной этап Лиги Европы, а проигравший – в Лигу конференций.
Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Отличное настроение, подходим к хорошему противостоянию с серьезным оппонентом. В плей-офф Лиги Европы априори не может быть слабых соперников. Мы очень рады, что находимся на этой стадии, что у нас есть возможность побороться за попадание в групповую стадию Лиги Европы.
Роман Бегунов, защитник ФК «Динамо-Минск»:
Конечно, изучали, смотрели, готовились. Команда хорошо работает с мячом. Довольно непросто нам будет в обороне. Но это футбол, в нем возможны сюрпризы. Мы постараемся сюрпризы преподнести.
Ответный поединок плей-офф состоится 29 августа в Брюсселе.