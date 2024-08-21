Стали известны даты перенесённых матчей футбольного минского «Динамо» в сентябре

7-го числа в гостях команда Вадима Скрипченко сыграет со «Сморгонью». 12-го дома встретится с «Гомелем». 24 сентября чемпион страны примет «Минск». Пока не определены даты проведения поединков с «Нафтаном» и «Торпедо-БЕЛАЗ». Всего же столичное «Динамо» сыграет 6 матчей чемпионата страны за три недели.