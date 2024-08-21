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Стали известны даты перенесённых матчей футбольного минского «Динамо» в сентябре

21 августа 2024 15:17
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Стали известны даты перенесенных матчей футбольного минского «Динамо» в сентябре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны даты перенесённых матчей футбольного минского «Динамо» в сентябре-2

7-го числа в гостях команда Вадима Скрипченко сыграет со «Сморгонью». 12-го дома встретится с «Гомелем». 24 сентября чемпион страны примет «Минск». Пока не определены даты проведения поединков с «Нафтаном» и «Торпедо-БЕЛАЗ». Всего же столичное «Динамо» сыграет 6 матчей чемпионата страны за три недели.

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