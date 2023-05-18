В Минске состоялось открытие нового офиса Белорусской ассоциации гимнастики и презентация проекта «Медиа Дом»

Новости Беларуси. Гимнастика по праву занимает важнейшее место в спортивной жизни страны. Наши атлеты радуют своими достижениями на мировой арене, показывая результаты, которыми гордится вся Беларусь, сообщили в программе «СТВ-Спорт». При этом делается все возможное, чтобы приумножать результат. У ассоциации гимнастики Беларуси появился офис, который объединит спортсменов, тренеров, функционеров, придаст новый импульс развитию организации и станет залогом больших ярких побед. Ведь только общими усилиями и сообща можно достичь самых амбициозных целей.

Андрей Федоров, исполнительный директор Белорусской ассоциации гимнастики:

Это замечательный подарок для нашей ассоциации гимнастики. В этом году исполняется 30 лет со дня образования. Мы очень долго ждали такого замечательного офиса. Это будет наш второй дом. Есть ответственность за те виды спорта, которые мы развиваем, потому что все они имеют славные традиции, начиная еще с далеких-далеких лет. Этот дом для всех видов спорта. Как сегодня сказал наш председатель, мы приглашаем все виды спорта принимать участие, приходить сюда.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:

Я очень рада, что у нас появился такой дом «Медиа Дом», дом ассоциации гимнастики, рядом с Дворцом художественной гимнастики, в самом сердце Минска, на проспекте Победителей. Огромное спасибо всем, кто трудился и трудится на благо гимнастики Беларуси. Важный виток в развитии гимнастики – «Медиа Дом». Это площадка, которая позволит создавать эксклюзивный информационный контент и станет местом проведения семинаров, мастер-классов, пресс-конференций. «Медиа Дом» объединит титулованных и юных спортсменов, экспертов, ветеранов белорусского спорта.

Значимой его миссией является и освещение II Игр стран СНГ. Планируется создание многожанровых проектов, которые не просто привлекут внимание к этому виду спорта, но и продолжат прославлять достижения наших спортсменов.

Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях):

Сегодня яркое событие в жизни белорусского спорта, конечно, и для меня лично. Я рада за своих друзей, подруг, которые трудятся в гимнастике и делают ее понятной, красивой. Я очень надеюсь, что эта штаб-квартира будет развиваться, процветать и знакомить нашу семью большую гимнастики с новыми яркими звездочками. Я хочу пожелать процветания, хороших результатов, новых ярких звездочек, чтобы подпирали ведущих гимнасток. А как же? Где соперничество, там уже и лидерство.