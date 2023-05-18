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Теннис. Саснович завершила борьбу на турнире в Париже

18 мая 2023 20:25
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Александра Саснович завершила борьбу на турнире в Париже. В 1/8 финала она неожиданно уступила 102-й ракетке мира Кэти Волынец из США – 3:6, 3:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Саснович завершила борьбу на турнире в Париже-1

Несмотря на счет, игра была упорная, имелись камбэки и длинные геймы. Всего на корте теннисистки провели 1 час 34 минуты. Напомним, этот турнир является подготовительным к Открытому чемпионату Франции, который пройдет с 28 мая по 11 июня.  

# Теннис # Кэти Волынец # Александра Саснович # Фотофакт

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