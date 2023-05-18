Определился первый финалист чемпионата Беларуси по мини-футболу

В третьем матче 1/2 дружина одолела БЧ. Основное время закончилось со счетом 1:1. На 16-й минуте цифры на табло благодаря автоголу открыли минчане. Сравняли гомельчане на 39-й минуте. Довести поединок до победы «Столица» смогла в серии шестиметровых ударов. Таким образом, минчане выиграли стадию одной второй со счетом 3:0. Второй финалист может определиться уже в пятницу, 19 мая. ВРЗ примет «Минск». Пока в серии лидируют гомельские футболисты – 2:0.