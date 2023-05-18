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Определился первый финалист чемпионата Беларуси по мини-футболу

18 мая 2023 20:52
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Новости Беларуси. «Столица» вышла в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Определился первый финалист чемпионата Беларуси по мини-футболу-1

В третьем матче 1/2 дружина одолела БЧ. Основное время закончилось со счетом 1:1. На 16-й минуте цифры на табло благодаря автоголу открыли минчане. Сравняли гомельчане на 39-й минуте. Довести поединок до победы «Столица» смогла в серии шестиметровых ударов. Таким образом, минчане выиграли стадию одной второй со счетом 3:0. Второй финалист может определиться уже в пятницу, 19 мая. ВРЗ примет «Минск». Пока в серии лидируют гомельские футболисты – 2:0. 

# Мини-футбол # Фотофакт

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