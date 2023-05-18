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Увидеть коллекции олимпийских факелов и наград. Пресс-секретарь НОК рассказала об акции «Ночь музеев»

18 мая 2023 20:11
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Новости Беларуси. Прикоснуться к спортивной истории страны, увидеть коллекции олимпийских факелов, наград, атлетической экипировки и множество уникальных экспонатов. Такая возможность появилась у всех участников акции «Ночь музеев», к которой по традиции присоединился и Национальный олимпийский комитет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Увидеть коллекции олимпийских факелов и наград. Пресс-секретарь НОК рассказала об акции «Ночь музеев»-1

Организаторы сделали все возможное, чтобы каждый посетитель смог окунуться в атмосферу спортивной жизни Беларуси. Свидетельство тому – интерактивная зона, где можно проверить свои навыки в различных видах спорта. Всего в течение вечера запланированы пять полуторачасовых экскурсий, после которых есть уникальная возможность пообщаться с известными атлетами. Данная акция в НОК Беларуси проводится в третий раз и стала уже доброй традицией.  

Увидеть коллекции олимпийских факелов и наград. Пресс-секретарь НОК рассказала об акции «Ночь музеев»-4

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси: 
Из года в год, конечно, растет интерес от мала до велика. Это очень благодарная аудитория, потому что они целенаправленно хотят получить какие-то новые знания о развитии олимпийского движения в нашей стране, пообщаться с именитыми спортсменами. Согласитесь, не всегда получается у обычных граждан встретить олимпийского чемпиона, призера Игр, а здесь есть возможность получить какой-то совет, возможно, ребенок впоследствии захочет быть похожим на того или иного спортсмена. Поэтому из года в год мы планируем эту акцию продолжать, пополнять нашу экспозицию. Приглашаем всех желающих не только посетить именно ночью, но и в целом мы открыты всегда для всех.  

Увидеть коллекции олимпийских факелов и наград. Пресс-секретарь НОК рассказала об акции «Ночь музеев»-7

Начиная с 17 часов и практически до полуночи двери НОК Беларуси открыты для всех любителей спорта и ценителей олимпийского наследия нашей страны. Ожидается, что музей посетят около 300 человек.  

# Государственная политика в области спорта # Виктория Меннанова # Фотофакт

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