Увидеть коллекции олимпийских факелов и наград. Пресс-секретарь НОК рассказала об акции «Ночь музеев»

Организаторы сделали все возможное, чтобы каждый посетитель смог окунуться в атмосферу спортивной жизни Беларуси. Свидетельство тому – интерактивная зона, где можно проверить свои навыки в различных видах спорта. Всего в течение вечера запланированы пять полуторачасовых экскурсий, после которых есть уникальная возможность пообщаться с известными атлетами. Данная акция в НОК Беларуси проводится в третий раз и стала уже доброй традицией.

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

Из года в год, конечно, растет интерес от мала до велика. Это очень благодарная аудитория, потому что они целенаправленно хотят получить какие-то новые знания о развитии олимпийского движения в нашей стране, пообщаться с именитыми спортсменами. Согласитесь, не всегда получается у обычных граждан встретить олимпийского чемпиона, призера Игр, а здесь есть возможность получить какой-то совет, возможно, ребенок впоследствии захочет быть похожим на того или иного спортсмена. Поэтому из года в год мы планируем эту акцию продолжать, пополнять нашу экспозицию. Приглашаем всех желающих не только посетить именно ночью, но и в целом мы открыты всегда для всех.