В Минске состоялись Кубок и первенство Беларуси по каратэ

В Минске завершились Кубок и первенство Беларуси по каратэ. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов в разных возрастных категориях из всех регионов страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего два месяца назад наших каратистов допустили к участию к международным стартам. У атлетов появилась дополнительная мотивация, воодушевление и стремление показать свою оптимальную форму.

Евгений Шавлохов, главный тренер национальной команды Беларуси по каратэ:

Сейчас в поединках идет даже преувеличение контактов, такая бескомпромиссная борьба, потому что каждый из ребят хочет попасть. Это для молодежи как раз отбор на чемпионат Европы, который состоится в феврале. После допуска к международным стартам белорусам удалось принять участие в чемпионате мира в Будапеште. Затем наши сильнейшие спортсмены боролись за награды крупного турнира «Москва. Вселенная. Каратэ». На этих соревнованиях сражались топовые атлеты из 28 стран. Бронзовую награду там завоевал Никита Кириевич, который был назван Белорусской федерацией каратэ одним из лучших спортсменов страны 2023 года.

Никита Кириевич, бронзовый призер II Игр стран СНГ:

Я получил много эмоций, колоссальный опыт, поборолся со спортсменами топ-уровня. Я боролся с двукратным чемпионом мира из Египта. Мне это тоже придало уверенности. Все-таки когда борешься со спортсменами такого уровня, эта энергия тоже передается и тебе. Перед нашими атлетами на международной арене стоит задача повысить свой рейтинг и отобраться на крупные международные турниры уровня чемпионатов мира и Европы.