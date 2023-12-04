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Стал известен состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

04 декабря 2023 12:11
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28 человек вошли в расширенный состав хоккейной сборной Беларуси. Главной ледовой дружине в скором времени предстоит защищать звание победителя Кубка Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стал известен состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала-1

Костяк команды сформировали представители минского «Динамо». Их 13 человек. Впрочем, есть и исполнители из других клубов Континентальной хоккейной лиги. А вот выходцев из чемпионата страны нет.

Стал известен состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала-4

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 14 по 17 декабря. Кроме классического хоккея, будут матчи в формате 3х3.

# Хоккей # Фотофакт

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