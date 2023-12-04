Стал известен состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

28 человек вошли в расширенный состав хоккейной сборной Беларуси. Главной ледовой дружине в скором времени предстоит защищать звание победителя Кубка Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Костяк команды сформировали представители минского «Динамо». Их 13 человек. Впрочем, есть и исполнители из других клубов Континентальной хоккейной лиги. А вот выходцев из чемпионата страны нет.