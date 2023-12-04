Белорусские всадники завоевали медали на турнире в России

Белорусские всадники отметились несколькими наградами на Кубке и всероссийских соревнованиях «Максима парк». В золотом круге, а это уровень трех звезд, у нас серебро и бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские всадники отметились несколькими наградами на Кубке и всероссийских соревнованиях «Максима парк». В золотом круге, а это уровень трех звезд, у нас серебро и бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Выше в протоколе расположились Елена Манулик и Аргумента. Третьими стали Ольга Комарова и Гекта. На аналогичном маршруте, но среди юниорок не знали равных Валерия Сушинская и Перезвон. «Максима парк» – это многоэтапный старт.
Чемпион в итоге получит главный приз – ездовую лошадь.