Виктория Азаренко вышла в следующий круг теннисного турнира в Вашингтоне

Более двух с половиной часов на корте, но путевка в следующий круг в кармане. Виктория Азаренко протоптала дорогу во второй раунд теннисного турнира категории 500 в Вашингтоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте она сломила сопротивление местной спортсменки Хейли Баптист. Несмотря на значительную разницу в рейтинге, борьба была равной. Причем вначале чище играла представительница звездно-полосатого флага. Однако экс-первая ракетка турнира сумела сравнять счет. Для выявления сильнейшей в итоге пришлось дважды играть тай-брейки. Их забрала Азаренко – 8:6 и 7:3 соответственно. В следующей стадии белоруска сразится с китаянкой Ван.