Алина Змушко завершила борьбу на Олимпиаде в Париже. На второй своей дистанции – 200 метров брассом – спортсменка не сумела показать быстрых секунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заплыве наша соотечественница финишировала последней. Время – 2 минуты, 28 секунд и 19 сотых. В сводном протоколе это только 21-я позиция, в то время как дальше проходили 16 сильнейших спортсменок. Таким образом, Олимпиада для Змушко завершена.