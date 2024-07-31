Прямой эфир

Алина Змушко завершила борьбу на Олимпиаде в Париже

31 июля 2024 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алина Змушко завершила борьбу на Олимпиаде в Париже. На второй своей дистанции – 200 метров брассом – спортсменка не сумела показать быстрых секунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Змушко завершила борьбу на Олимпиаде в Париже-1

В заплыве наша соотечественница финишировала последней. Время – 2 минуты, 28 секунд и 19 сотых. В сводном протоколе это только 21-я позиция, в то время как дальше проходили 16 сильнейших спортсменок. Таким образом, Олимпиада для Змушко завершена.

# Олимпиада 2024 # Алина Змушко

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Азаренко вышла в следующий круг теннисного турнира в Вашингтоне
31 июля 2024 12:29

Виктория Азаренко вышла в следующий круг теннисного турнира в Вашингтоне

«Юность» разгромила «Лиду» в матче Кубка Салея – счёт может удивить
31 июля 2024 12:28

«Юность» разгромила «Лиду» в матче Кубка Салея – счёт может удивить

Минское хоккейное «Динамо» представило обновлённый тренерский штаб
31 июля 2024 12:23

Минское хоккейное «Динамо» представило обновлённый тренерский штаб