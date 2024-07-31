Минское «Динамо» проведёт ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Стратегия может быть одна. В любом случае, важно забивать, постараться надежно сработать в обороне, потому что, естественно, чтобы отыграть два мяча, в первую очередь, важно забить первыми, постараться. Надо играть и коллективно в обороне внимательно, но при этом, конечно, надо искать свои возможности для того, чтобы забивать, потому что сам счет 0:2 после первого матча заставляет нас все-таки быть активными в атаке.

Надо стремиться к созданию как можно больше голевых ситуаций, но в первую очередь важно понимать, я думаю, ребята это понимают, что важно сразу же те моменты, которые нам предоставятся, реализовывать, забивать голы, чтобы обрести уверенность по ходу матча и все-таки вернуться по счету в это противостояние.