В Минске соревновались сильнейшие танцоры страны! Смотрите, как это было

Буйство красок, восхитительная музыка и чарующая грация. Мартовский спортивный календарь завершили чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту. Столичный Дворец спорта в этот уик-энд собрал на своем паркете сильнейших представителей этой красивейшей дисциплины во всех категориях, сообщили в программе «Спорттаймер».

Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта:

Знаете, очень хорошим показателем являются чемпионат и первенство страны, куда стараются попасть все. От чемпионата к чемпионату мы бьем рекорды по посещаемости. У нас зарегистрировано более 1300 выходов спортсменов всего за два дня. И это очередной рекорд для такого чемпионата.

В фигурном катании существует две программы, в художественной гимнастике пять предметов. Но танцевальный спорт поражает своим многообразием. Да, есть две программы – латиноамериканская и европейская, но каждая из них включает пять танцев. Латиноамериканская – это ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв. Здесь важна страсть, резкость, драйв и свобода. Это отражается и в костюмах. При этом не требуется близкий контакт. Юноша может вести девушку жестом или даже взглядом.

Европейская программа – это вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. Здесь требуется постоянная прямая осанка. Ценится мягкость, плавность. Партнер одет во фрак, рубашку, брюки, воротничок и бабочку. Партнерши же носят пышные и длинные платья.

Александр Тишук и Арина Булдык – члены национальной команды, спортсмены опытные, давно выступают вместе. Они поражают своими танцевальными навыками и изящными образами.