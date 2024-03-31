В Минске соревновались сильнейшие танцоры страны! Смотрите, как это было
Буйство красок, восхитительная музыка и чарующая грация. Мартовский спортивный календарь завершили чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту. Столичный Дворец спорта в этот уик-энд собрал на своем паркете сильнейших представителей этой красивейшей дисциплины во всех категориях, сообщили в программе «Спорттаймер».
Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта:
Знаете, очень хорошим показателем являются чемпионат и первенство страны, куда стараются попасть все. От чемпионата к чемпионату мы бьем рекорды по посещаемости. У нас зарегистрировано более 1300 выходов спортсменов всего за два дня. И это очередной рекорд для такого чемпионата.
В фигурном катании существует две программы, в художественной гимнастике пять предметов. Но танцевальный спорт поражает своим многообразием. Да, есть две программы – латиноамериканская и европейская, но каждая из них включает пять танцев.
Латиноамериканская – это ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв. Здесь важна страсть, резкость, драйв и свобода. Это отражается и в костюмах. При этом не требуется близкий контакт. Юноша может вести девушку жестом или даже взглядом.
Европейская программа – это вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. Здесь требуется постоянная прямая осанка. Ценится мягкость, плавность. Партнер одет во фрак, рубашку, брюки, воротничок и бабочку. Партнерши же носят пышные и длинные платья.
Александр Тишук и Арина Булдык – члены национальной команды, спортсмены опытные, давно выступают вместе. Они поражают своими танцевальными навыками и изящными образами.
Александр Тишук, член национальной команды по танцевальному спорту:
На высоком уровне стараешься, чтобы все было идеально. И прическа, и макияж, и костюм. Поэтому свои образы мы доверяем стилистам. Приходишь, говоришь, что ты хочешь. У нас это быстро, полчаса. У девочек, естественно, это гораздо дольше.
Арина Булдык, член национальной команды по танцевальному спорту:
Я приезжаю на турнир, здесь уходит два часа, это прическа, макияж, разминка, надела платье – я готова. По поводу костюмов – уходит на обсуждение месяц, бывает больше, бывает, наоборот, две недели. Или так, за неделю решили, с тренером согласовали, со швеей согласовали.
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