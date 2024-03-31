Прямой эфир

В Минске соревновались сильнейшие танцоры страны! Смотрите, как это было

31 марта 2024 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Буйство красок, восхитительная музыка и чарующая грация. Мартовский спортивный календарь завершили чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту. Столичный Дворец спорта в этот уик-энд собрал на своем паркете сильнейших представителей этой красивейшей дисциплины во всех категориях, сообщили в программе «Спорттаймер».

В Минске соревновались сильнейшие танцоры страны! Смотрите, как это было-1

Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта:
Знаете, очень хорошим показателем являются чемпионат и первенство страны, куда стараются попасть все. От чемпионата к чемпионату мы бьем рекорды по посещаемости. У нас зарегистрировано более 1300 выходов спортсменов всего за два дня. И это очередной рекорд для такого чемпионата.

В Минске соревновались сильнейшие танцоры страны! Смотрите, как это было-4

В фигурном катании существует две программы, в художественной гимнастике пять предметов. Но танцевальный спорт поражает своим многообразием. Да, есть две программы – латиноамериканская и европейская, но каждая из них включает пять танцев.

Латиноамериканская – это ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв. Здесь важна страсть, резкость, драйв и свобода. Это отражается и в костюмах. При этом не требуется близкий контакт. Юноша может вести девушку жестом или даже взглядом.

В Минске соревновались сильнейшие танцоры страны! Смотрите, как это было-7

Европейская программа – это вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. Здесь требуется постоянная прямая осанка. Ценится мягкость, плавность. Партнер одет во фрак, рубашку, брюки, воротничок и бабочку. Партнерши же носят пышные и длинные платья.

В Минске соревновались сильнейшие танцоры страны! Смотрите, как это было-10

Александр Тишук и Арина Булдык – члены национальной команды, спортсмены опытные, давно выступают вместе. Они поражают своими танцевальными навыками и изящными образами.

В Минске соревновались сильнейшие танцоры страны! Смотрите, как это было-13

Александр Тишук, член национальной команды по танцевальному спорту:
На высоком уровне стараешься, чтобы все было идеально. И прическа, и макияж, и костюм. Поэтому свои образы мы доверяем стилистам. Приходишь, говоришь, что ты хочешь. У нас это быстро, полчаса. У девочек, естественно, это гораздо дольше.

Арина Булдык, член национальной команды по танцевальному спорту:
Я приезжаю на турнир, здесь уходит два часа, это прическа, макияж, разминка, надела платье – я готова. По поводу костюмов – уходит на обсуждение месяц, бывает больше, бывает, наоборот, две недели. Или так, за неделю решили, с тренером согласовали, со швеей согласовали.

Далее смотрите в видео.

# Танцы # Антон Юспа

Другие новости рубрики

Все новости
Гимнаст Егор Шарамков – о шансе на олимпийскую лицензию. Поговорили с победителем Кубка мира
31 марта 2024 18:19

Гимнаст Егор Шарамков – о шансе на олимпийскую лицензию. Поговорили с победителем Кубка мира

Две ничьи из трёх матчей – подводим итоги игрового дня 2-го тура ЧБ по футболу
30 марта 2024 17:14

Две ничьи из трёх матчей – подводим итоги игрового дня 2-го тура ЧБ по футболу

Определились победители чемпионата Беларуси по настольному теннису
30 марта 2024 17:13

Определились победители чемпионата Беларуси по настольному теннису