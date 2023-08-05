В Минске разыграют три комплекта медалей по художественной гимнастике. Какие шансы у белорусок?

Новости Беларуси. Тесно сегодня и на трибунах минского Дворца художественной гимнастики. Здесь три комплекта медалей разыгрывают грации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушки претендуют на награды в индивидуальном многоборье, командном турнире и групповых упражнениях. Среди фавориток – наша Алина Горносько и россиянки Арина Аверина, Лала Крамаренко и Анна Попова. Для гимнасток это уже второй соревновательный день. Есть ли шансы на медали у белорусок? Расскажет Юлия Силипицкя.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Мы находимся во Дворце художественной гимнастики. Сегодня второй день турнира II Игр стран СНГ по художественной гимнастике. Именно сегодня будет розыгрыш трех комплектов медалей в индивидуальном многоборье, в командном многоборье и групповом. Белоруски вчера успешно стартовали в групповых упражнениях. Девчонки показали буквально мастер-класс. Они возглавляют промежуточный протокол. Надеюсь, сегодня они улучшат свои позиции и будут непревзойденными.

Юлия Бичун-Комарова, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Конкуренция большая, все достойны своих побед и результатов лучших. Поэтому мы постараемся реабилитироваться за вчера и показать лучшую и перспективную борьбу.

Юлия Силипицкая:

Хочется отметить атмосферу, которая царит здесь, на ковре. Зрительские трибуны забиты до предела. Болеют здесь так же, как за русских, белорусов, за Азербайджан. Все отмечают, что очень домашняя и теплая атмосфера. И каждый приезжает как к себе домой.

Чжун Лин, директор команды по художественной гимнастике (Китай):

Мы впервые в Беларуси. Но есть ощущение, что мы здесь как дома. Потому что нам все очень рады, все доброжелательны. Нам нравятся эти соревнования и уровень белорусских спортсменок. Ваша Алина Горносько через несколько дней поедет на соревнования в Китай. И мы рады, что наши дети могут здесь, на площадке, увидеть, как она выступает.