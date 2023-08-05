В Минске разыграют три комплекта медалей по художественной гимнастике. Какие шансы у белорусок?
Новости Беларуси. Тесно сегодня и на трибунах минского Дворца художественной гимнастики. Здесь три комплекта медалей разыгрывают грации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушки претендуют на награды в индивидуальном многоборье, командном турнире и групповых упражнениях. Среди фавориток – наша Алина Горносько и россиянки Арина Аверина, Лала Крамаренко и Анна Попова. Для гимнасток это уже второй соревновательный день.
Есть ли шансы на медали у белорусок? Расскажет Юлия Силипицкя.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Мы находимся во Дворце художественной гимнастики. Сегодня второй день турнира II Игр стран СНГ по художественной гимнастике. Именно сегодня будет розыгрыш трех комплектов медалей в индивидуальном многоборье, в командном многоборье и групповом. Белоруски вчера успешно стартовали в групповых упражнениях. Девчонки показали буквально мастер-класс. Они возглавляют промежуточный протокол. Надеюсь, сегодня они улучшат свои позиции и будут непревзойденными.
Юлия Бичун-Комарова, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Конкуренция большая, все достойны своих побед и результатов лучших. Поэтому мы постараемся реабилитироваться за вчера и показать лучшую и перспективную борьбу.
Юлия Силипицкая:
Хочется отметить атмосферу, которая царит здесь, на ковре. Зрительские трибуны забиты до предела. Болеют здесь так же, как за русских, белорусов, за Азербайджан. Все отмечают, что очень домашняя и теплая атмосфера. И каждый приезжает как к себе домой.
Чжун Лин, директор команды по художественной гимнастике (Китай):
Мы впервые в Беларуси. Но есть ощущение, что мы здесь как дома. Потому что нам все очень рады, все доброжелательны. Нам нравятся эти соревнования и уровень белорусских спортсменок. Ваша Алина Горносько через несколько дней поедет на соревнования в Китай. И мы рады, что наши дети могут здесь, на площадке, увидеть, как она выступает.
Юлия Силипицкая:
Вернусь к отдельным видам. После первого дня Алина Горносько занимает вторую позицию, пропуская вперед только лидера – Лалу Крамаренко из России. Это дива, у которой можно поучиться. И, конечно, ее буквально аплодисментами встречают. Алина не проста, вторая позиция ее не сильно-то устраивает. И она полна решимости завладеть только наивысшей степенью пьедестала.
Вторая наша юная звездочка, Елизавета Зорькина, блестяще исполнила свою программу. Но, к сожалению, уронила предмет. А в художественной гимнастике это, безусловно, большие потери баллов. Она уже пережила стресс и готова подниматься заново на Олимп. Надеюсь, у нее это получится. Пожелаем ей удачи. А завтра, 6 августа, будут разыграны комплекты наград в отдельных видах. Там все могут проявить себя с самой лучшей стороны.