В Минске прошёл забег, посвящённый 101-летию внутренних войск МВД Беларуси

Новости Беларуси. Внутренним войскам посвящается. В канун 101-й годовщины со дня образования ведомства в Минске прошел массовый легкоатлетический забег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старт вышло несколько сотен любителей активного образа жизни самого разного возраста. Младшему участнику нет и 6, а самый взрослый разменял девятый десяток.

На выбор было предложено три дистанции. Для новичков – 1 километр, 5 или 10 преодолели более выносливые и спортивные участники.

Подчеркнули праздничную атмосферу и тематические образы бегунов, ведь для большинства главной была не победа, а положительные эмоции и мощный заряд адреналина.





Участники забега:

На 8 Марта мы были Весна, на Новый год – Снегурочками, а сейчас так как внутренние войска – мы постарались такой образ создать и поддержать наших военных.

Физкультура, бег, здоровый образ жизни – это все дает здоровье и благополучие. Мне через год – 90 лет, и я все полумарафоны бегал.

Хорошо, что такие праздники есть. Готовился целенаправленно – не так-то просто бежать, неподготовленным очень тяжело. Нужно за неделю пробегать как минимум 30 километров.