В Минске всю неделю теннисисты-любители будут бороться за лидерство в рамках состязаний Royal Cup Open

Новости Беларуси. Теннисисты-любители всю ближайшую неделю будут выяснять, кто же лучший в рамках состязаний Royal Cup Open. В эти дни в Минске проходят сразу два турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужчины сражаются в категории челлендж, это средний уровень мастерства, а пары соревнуются в смешанном формате микстов. Это, пожалуй, наиболее любопытный разряд соревнований: кто-то из напарников знает друг друга уже много лет, но помимо сыгранных и опытных дуэтов есть и те, кто встал в пару буквально накануне турнира.

Денис Садовский, организатор соревнований:

Есть очень разные пары. Есть такие, где один игрок сильный, второй, наоборот, помогает ему или даже мешает. Есть пары равные. Все очень индивидуально. Но много пар семейных. Прекрасно, что семьи выходят вместе. Это их объединяет.