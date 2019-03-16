Волейбол. Артем Кудряшов: «Первые две партии хорошо сыграли, а третью провалили. Пришлось показать характер»

Новости Беларуси. В эти выходные проходят четвертьфинальные поединки мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

16 марта состоялись 2 игры. «Шахтер» дома обыграл «Западный Буг» – 3:0. В Минске же встретились «Строитель» и «РГУОР-2001». Первую и вторую партии подопечные Александра Сингаевского взяли без труда, а вот в третьей чаще выступали в роли догоняющих. РГУОР пользовался ошибками соперника, однако до 4 партии дело так и не дошло: волейболисты «Строителя» собрались и выиграли третий сет: 26:24.

Артем Кудряшов, нападающий волейбольной команды «Строитель»:

Мы немного расслабились. Где-то делали свои ошибки, где-то недооценили соперника. Первые две партии хорошо сыграли, а третью провалили. Пришлось показать характер. В команде хорошие и опытные игроки, знали, что придется нелегко с ними. В третьей партии это и проявилось.