В Минске прошёл Открытый чемпионат и первенство БФСО «Динамо» по художественной гимнастике
Красочно и празднично было на «Чижовка-Арене». Там сражались представительницы художественной гимнастики. Более 130 граций представили на суд жюри свои программы в отдельных видах и многоборье на открытом чемпионате БФСО «Динамо», сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Девочки состязались в 10 возрастных категориях. За три дня было разыграно 32 комплекта наград. Отметим, что турнир воспитал не одну плеяду олимпиоников, среди них Алина Горносько, Глафира Мартинович, юная Мария Кадобина и многие другие.
Анна Бекетова, директор СДЮШОР № 4 БФСО «Динамо» по художественной гимнастике:
Чемпионат состоялся. Мне кажется, что мы посмотрели будущее наше, увидели маленьких деток. Надеюсь, что эти соревнования надолго у всех останутся в памяти.