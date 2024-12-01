В Минске прошёл Открытый чемпионат и первенство БФСО «Динамо» по художественной гимнастике

Красочно и празднично было на «Чижовка-Арене». Там сражались представительницы художественной гимнастики. Более 130 граций представили на суд жюри свои программы в отдельных видах и многоборье на открытом чемпионате БФСО «Динамо», сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Девочки состязались в 10 возрастных категориях. За три дня было разыграно 32 комплекта наград. Отметим, что турнир воспитал не одну плеяду олимпиоников, среди них Алина Горносько, Глафира Мартинович, юная Мария Кадобина и многие другие.