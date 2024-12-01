Белорусские биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка России

Первый день зимы в белорусском биатлоне ознаменовался золотом. Наш квартет – Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский – победил в смешанной эстафете, которая завершала программу соревнований первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Наши ребята выгрызли победу, и, таким образом, в копилке белорусов оказалось четыре медали. Ранее Антон Смольский и Динара Смольская получили бронзы в спринте, а Анна Сола и Павел Белько замкнули тройку сильнейших в эстафете сингл-микст. Также в Ханты-Мансийске состоится и второй этап Кубка России, который начнется 6 декабря. На старт выйдут изначально женщины – 7,5 километра спринт.
Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по биатлону:
Положительно оцениваю прошедший этап. Хочу отметить сплоченную работу всего коллектива, тренерского штаба, специалистов. В едином положительном, победном настрое работали на данном этапе, что привело к достойным результатам. В каждой гонке у нас есть медаль. Высокая скорость у ребят. У Динары высокая скорость, третий ход в спринте – это очень высоко, финишный круг сильно она прошла. Трое ребят в топ-6. Это уровень достойный. 87 % – результативность стрельбы, среднекомандный процент, это также, считаю, высокий показатель. Тактические ходы наши сработали, которые мы отрабатывали в тренировках, в частности говорю про выходы на финишный створ, когда мы в двух гонках благодаря тем наработкам, которые мы проговаривали, реализовали себя. И мы в финишном створе смогли победить.