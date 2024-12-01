Белорусские биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка России

Первый день зимы в белорусском биатлоне ознаменовался золотом. Наш квартет – Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский – победил в смешанной эстафете, которая завершала программу соревнований первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Наши ребята выгрызли победу, и, таким образом, в копилке белорусов оказалось четыре медали. Ранее Антон Смольский и Динара Смольская получили бронзы в спринте, а Анна Сола и Павел Белько замкнули тройку сильнейших в эстафете сингл-микст. Также в Ханты-Мансийске состоится и второй этап Кубка России, который начнется 6 декабря. На старт выйдут изначально женщины – 7,5 километра спринт.