Охотно ли идут заниматься тхэквондо и сколько это стоит – интервью с белорусскими спортсменами

Юлий Силипицкая, СТВ: Вы ходите по школам набираете?

Тхэквондо – олимпийский вид спорта. В Беларуси этим видом спорта занимаются более 3 тысяч человек. Впервые наши оказались и на Олимпиаде в 2024 году. В Париже нашу страну представлял Георгий Гурциев, там парень зашел в топ-8, и теперь это ориентир на будущее. Хотя тренерский штаб национальной команды ведет своих воспитанников исключительно на пьедестал. С последнего международного турнира в Сараево ребята привезли 10 наград. Кто эти ребята и какой курс у сборной, поинтересовались мы у главного тренера Клима Шрубова. Тренер, дабы не быть голословным, пришел к нам на программу сразу с двумя спортсменами. Призером мирового форума 2023 года Георгием Гурциевым и Артемом Плонисом.

Клим Шрубов, главный тренер национальной команды Беларуси по тхэквондо:

У нас своей Instagram есть, через социальные сети.

Юлия Силипицкая:

Это сейчас, то есть вы уже по школам не ходите, не агитируете?

Клим Шрубов:

Я уже нет. Уже лет 5 или 6 не ходим, потому что у нас очень большой спрос на тхэквондо.

Юлия Силипицкая:

Платно или бесплатно?

Клим Шрубов:

Бесплатно. В детско-юношеских школах все бесплатно, есть клубы у нас – системы членских взносов…

Юлия Силипицкая:

Но в большей степени все бесплатно?

Клим Шрубов:

Да.

Юлия Силипицкая:

И костюмы бесплатные?

Клим Шрубов:

Добок, в котором мы выступаем? Добок родители сами покупают ребенку.

Юлия Силипицкая:

А в национальной команде?

Клим Шрубов:

Там все выдается.