Охотно ли идут заниматься тхэквондо и сколько это стоит – интервью с белорусскими спортсменами
Тхэквондо – олимпийский вид спорта. В Беларуси этим видом спорта занимаются более 3 тысяч человек. Впервые наши оказались и на Олимпиаде в 2024 году. В Париже нашу страну представлял Георгий Гурциев, там парень зашел в топ-8, и теперь это ориентир на будущее. Хотя тренерский штаб национальной команды ведет своих воспитанников исключительно на пьедестал. С последнего международного турнира в Сараево ребята привезли 10 наград. Кто эти ребята и какой курс у сборной, поинтересовались мы у главного тренера Клима Шрубова. Тренер, дабы не быть голословным, пришел к нам на программу сразу с двумя спортсменами. Призером мирового форума 2023 года Георгием Гурциевым и Артемом Плонисом.
Юлий Силипицкая, СТВ:
Вы ходите по школам набираете?
Клим Шрубов, главный тренер национальной команды Беларуси по тхэквондо:
У нас своей Instagram есть, через социальные сети.
Юлия Силипицкая:
Это сейчас, то есть вы уже по школам не ходите, не агитируете?
Клим Шрубов:
Я уже нет. Уже лет 5 или 6 не ходим, потому что у нас очень большой спрос на тхэквондо.
Юлия Силипицкая:
Платно или бесплатно?
Клим Шрубов:
Бесплатно. В детско-юношеских школах все бесплатно, есть клубы у нас – системы членских взносов…
Юлия Силипицкая:
Но в большей степени все бесплатно?
Клим Шрубов:
Да.
Юлия Силипицкая:
И костюмы бесплатные?
Клим Шрубов:
Добок, в котором мы выступаем? Добок родители сами покупают ребенку.
Юлия Силипицкая:
А в национальной команде?
Клим Шрубов:
Там все выдается.
Юлия Силипицкая:
Сколько потенциально ребят, которые смогут завоевывать белорусские лицензии?
Клим Шрубов:
Те ребята, которые рассматриваются на тот же олимпийский цикл, понятно, мы будем смотреть по их выступлению в процессе, ну, человек 17. В штате у нас сейчас 9 человек, но мы будем еще две вакансии запрашивать. Есть очень перспективные ребята, даже молодежь, которая подходит, уже наступает на пятки даже…
Юлия Силипицкая:
В чем у нас есть белорусский резерв?
Клим Шрубов:
Методики – да. То есть как бы и количество людей есть. Есть из кого выбирать. Мы очень много времени уделяем просмотру резерва. У нас сейчас появился тренер по резерву.
Юлия Силипицкая:
Раньше не было?
Клим Шрубов:
У нас раньше и главного не было.
Подробности в интервью.