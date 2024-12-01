Прямой эфир

Охотно ли идут заниматься тхэквондо и сколько это стоит – интервью с белорусскими спортсменами

01 декабря 2024 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тхэквондо – олимпийский вид спорта. В Беларуси этим видом спорта занимаются более 3 тысяч человек. Впервые наши оказались и на Олимпиаде в 2024 году. В Париже нашу страну представлял Георгий Гурциев, там парень зашел в топ-8, и теперь это ориентир на будущее. Хотя тренерский штаб национальной команды ведет своих воспитанников исключительно на пьедестал. С последнего международного турнира в Сараево ребята привезли 10 наград. Кто эти ребята и какой курс у сборной, поинтересовались мы у главного тренера Клима Шрубова. Тренер, дабы не быть голословным, пришел к нам на программу сразу с двумя спортсменами. Призером мирового форума 2023 года Георгием Гурциевым и Артемом Плонисом.

Юлий Силипицкая, СТВ:
Вы ходите по школам набираете?

Охотно ли идут заниматься тхэквондо и сколько это стоит – интервью с белорусскими спортсменами-2

Клим Шрубов, главный тренер национальной команды Беларуси по тхэквондо:
У нас своей Instagram есть, через социальные сети. 

Юлия Силипицкая:
Это сейчас, то есть вы уже по школам не ходите, не агитируете?

Клим Шрубов:
Я уже нет. Уже лет 5 или 6 не ходим, потому что у нас очень большой спрос на тхэквондо.

Юлия Силипицкая:
Платно или бесплатно?

Клим Шрубов:
Бесплатно. В детско-юношеских школах все бесплатно, есть клубы у нас – системы членских взносов…

Юлия Силипицкая:
Но в большей степени все бесплатно?

Клим Шрубов:
Да.

Юлия Силипицкая:
И костюмы бесплатные?

Клим Шрубов:
Добок, в котором мы выступаем? Добок родители сами покупают ребенку.

Юлия Силипицкая:
А в национальной команде?

Клим Шрубов:
Там все выдается.

Охотно ли идут заниматься тхэквондо и сколько это стоит – интервью с белорусскими спортсменами-4

Юлия Силипицкая:
Сколько потенциально ребят, которые смогут завоевывать белорусские лицензии?

Клим Шрубов:
Те ребята, которые рассматриваются на тот же олимпийский цикл, понятно, мы будем смотреть по их выступлению в процессе, ну, человек 17. В штате у нас сейчас 9 человек, но мы будем еще две вакансии запрашивать. Есть очень перспективные ребята, даже молодежь, которая подходит, уже наступает на пятки даже…

Охотно ли идут заниматься тхэквондо и сколько это стоит – интервью с белорусскими спортсменами-6

Юлия Силипицкая:
В чем у нас есть белорусский резерв?

Клим Шрубов:
Методики – да. То есть как бы и количество людей есть. Есть из кого выбирать. Мы очень много времени уделяем просмотру резерва. У нас сейчас появился тренер по резерву.

Юлия Силипицкая:
Раньше не было?

Клим Шрубов:
У нас раньше и главного не было.

Подробности в интервью.

# Белорусские спортсмены

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы завоевали 7 золотых медалей на турнире по греко-римской борьбе памяти Караваева
30 ноября 2024 18:27

Белорусы завоевали 7 золотых медалей на турнире по греко-римской борьбе памяти Караваева

Молодёжная женская сборная Беларуси по футболу не оставила шансов соперницам из Черногории
30 ноября 2024 14:14

Молодёжная женская сборная Беларуси по футболу не оставила шансов соперницам из Черногории

Хоккей. Команда Президента Беларуси обыграла сборную Гомельской области
30 ноября 2024 14:10

Хоккей. Команда Президента Беларуси обыграла сборную Гомельской области