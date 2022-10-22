В Минске прошли соревнования по танцевальному спорту «Стань чемпионом!»

Новости Беларуси. В Минске прошли республиканские соревнования по танцевальному спорту «Стань чемпионом!». Участники состязались в группах от начинающих до юниоров. Борьба за призовые места прошла в классовых и открытых категориях в различных соревновательных дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Красивая музыка, яркие наряды и юные пары, сливающиеся в ритме танца, – именно такой вид открывался зрителю при входе на танцпол Дворца спорта в «Уручье». На турнир заявились более 400 участников. Данное соревнование преследует не только спортивный интерес. Специалисты пристально следят за юными дарованиями и отмечают для себя лучших.

Антон Юспа, председатель РОО «Белорусский альянс танцевального спорта»:

Турнир призван дать первую возможность начинающим спортсменам в танцевальном спорте, сделать первые шаги, побороться за призовые места по спортивной системе. Танцевальный спорт набирает обороты в нашей стране. Не так давно мы принимали чемпионат Европы среди молодежи по танцевальному спорту. Наши спортсмены заняли третье место. Высокое место говорит о том, что танцевальный спорт имеет очень хорошее развитие в Республике Беларусь. Поэтому не останавливаемся на достигнутом и двигаемся вперед, организовываем подобного рода турниры, чтобы дать развиваться юным спортсменам.

Несмотря на то, что данные соревнования проводятся впервые, у некоторых уже есть успешный опыт участия в турнирах подобного плана.