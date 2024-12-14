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В Минске прошли схватки за выход в финал третьего сезона «Лиги храбрых»

14 декабря 2024 14:43
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В столичном Дворце борьбы состоялись вторые полуфинальные поединки республиканского турнира «Лига храбрых», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз выход в заключительный раунд оспаривали команды Москвы и Гродненской области. 

В Минске прошли схватки за выход в финал третьего сезона «Лиги храбрых»-2

На ковер выходили представители вольной, греко-римской и женской борьбы. В команде по 10 спортсменов. Здесь важна каждая схватка, ведь на кону путевка в финал. Подогревала интерес и сильная конкуренция. Гости из Москвы являются лидерами по итогам двух прошедших сезонов. Однако и наши спортсмены боролись смело и азартно.

В Минске прошли схватки за выход в финал третьего сезона «Лиги храбрых»-4

Анастасия Малашевич, участница команды Гродненской области:
Не могу сказать, что было прямо легко. Каждый соперник довольно сильный. Но я очень рада, что помогла своей команде. Я буду тренироваться, всячески готовиться, чтобы также в финале не подвести команду. 

В Минске прошли схватки за выход в финал третьего сезона «Лиги храбрых»-6

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды Беларуси по вольной борьбе:
Команда Москвы – достаточно сильная команда, поэтому для наших ребят это большая возможность поучаствовать в этой конкуренции. Достаточно сильные ребята у нас, участники чемпионатов Европы по этому возрасту. Поэтому мы рассчитываем, что лидеры себя проявят и новые лица заявят о себе. 

В Минске прошли схватки за выход в финал третьего сезона «Лиги храбрых»-8

Михаил Макаренко, главный тренер сборной Москвы: 
Все регионы Республики Беларусь очень сильные. С каждым годом все растет. Больше детей привлекается, развивается республика. И популяризация сумасшедшая. 

По итогам сегодняшних противостояний сильнее оказались ребята из Москвы. А вот победителей турнира этого сезона определят уже 1 февраля. Данные состязания проходят уже третий раз при поддержке Президентского спортивного клуба.

# Борьба

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