Футболистки сборной Беларуси замыкают топ-50 в рейтинге ФИФА

Женская сборная Беларуси завершает 2024 год на 50-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В начале декабря отечественная дружина дважды обыграла в Ташкенте команду Узбекистана – 1:0 и 3:0. Женская сборная Беларуси по итогам этого года набрала без малого 1,5 тысячи рейтинговых баллов. Рейтинг возглавляют футболистки США, на второй позиции Испания, третьей идет Германия, на четвертом месте Англия, Швеция замыкает первую пятерку. Следующий женский рейтинг ФИФА будет представлен 6 марта 2025 года.