Прямой эфир

Футболистки сборной Беларуси замыкают топ-50 в рейтинге ФИФА

13 декабря 2024 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женская сборная Беларуси завершает 2024 год на 50-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В начале декабря отечественная дружина дважды обыграла в Ташкенте команду Узбекистана – 1:0 и 3:0. Женская сборная Беларуси по итогам этого года набрала без малого 1,5 тысячи рейтинговых баллов. Рейтинг возглавляют футболистки США, на второй позиции Испания, третьей идет Германия, на четвертом месте Англия, Швеция замыкает первую пятерку. Следующий женский рейтинг ФИФА будет представлен 6 марта 2025 года.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская теннисная федерация подвела итоги года
13 декабря 2024 19:10

Белорусская теннисная федерация подвела итоги года

Состоялась жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу
13 декабря 2024 18:24

Состоялась жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу

Белорусские хоккеисты успешно провели очередные поединки в НХЛ
13 декабря 2024 12:28

Белорусские хоккеисты успешно провели очередные поединки в НХЛ