Алина Змушко вышла в финал с шестым результатом – итоги ЧМ по плаванию

В Будапеште продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в котором принимают участие и отечественные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В вечерней сессии 13 декабря состоялись финальные заплывы на 200-метровке брассом. Алина Змушко по итогам утренней квалификации вышла в финал с шестым результатом, где остановилась в шаге от призовой тройки, обновив собственный национальный рекорд. До третьей позиции белоруске не хватило полсекунды. Лидер отечественной сборной Илья Шиманович отобрался в решающий заплыв с седьмым временем. Там он замкнул восьмерку сильнейших. Напомним, накануне Илья принес белорусской команде первую медаль планетарного форума, завоевав бронзу на стометровке брассом.

Кроме того, в расписании вечерней сессии значились полуфиналы на дистанции 100 метров баттерфляем. Анастасия Кулешова в предварительном заплыве стала девятой, но по итогам ½ не попала в восьмерку сильнейших.