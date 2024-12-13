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Алина Змушко вышла в финал с шестым результатом – итоги ЧМ по плаванию

13 декабря 2024 20:11
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В Будапеште продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в котором принимают участие и отечественные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Змушко вышла в финал с шестым результатом – итоги ЧМ по плаванию-1

В вечерней сессии 13 декабря состоялись финальные заплывы на 200-метровке брассом. Алина Змушко по итогам утренней квалификации вышла в финал с шестым результатом, где остановилась в шаге от призовой тройки, обновив собственный национальный рекорд. До третьей позиции белоруске не хватило полсекунды. Лидер отечественной сборной Илья Шиманович отобрался в решающий заплыв с седьмым временем. Там он замкнул восьмерку сильнейших. Напомним, накануне Илья принес белорусской команде первую медаль планетарного форума, завоевав бронзу на стометровке брассом. 

Кроме того, в расписании вечерней сессии значились полуфиналы на дистанции 100 метров баттерфляем. Анастасия Кулешова в предварительном заплыве стала девятой, но по итогам ½ не попала в восьмерку сильнейших. 

# Плавание # Алина Змушко # Илья Шиманович # Анастасия Кулешова

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