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В Минске прошла жеребьевка Fed Cup. Матч Кубка Федерации Беларусь-Словакия откроет Александра Саснович

20 апреля 2018 13:56
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Новости Беларуси. 20 апреля состоялась жеребьевка матча раунда плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными Беларуси и Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске прошла жеребьевка Fed Cup. Матч Кубка Федерации Беларусь-Словакия откроет Александра Саснович-1

Напомним, он пройдет 21-22 апреля на корте минской «Чижовка-Арены». Откроет соревновательный уикенд встреча между Александрой Саснович и Анной Каролиной Шмидловой (начало в 13:00). После чего на корты выйдут Арина Соболенко и Виктория Кужмова.

В Минске прошла жеребьевка Fed Cup. Матч Кубка Федерации Беларусь-Словакия откроет Александра Саснович-4

На второй день запланированы две одиночные игры и одна парная. По регламенту Кубка Федерации, во второй день капитаны команд Татьяна Пучек и Матей Липтак могут произвести замены.

В Минске прошла жеребьевка Fed Cup. Матч Кубка Федерации Беларусь-Словакия откроет Александра Саснович-7

Ранее сборные Беларуси и Словакии только один раз встречались в матче Кубка Федерации. В 2004 году в Братиславе словацкие теннисистки победили со счетом 4:0 и сохранили прописку в элитном дивизионе. В мировом рейтинге женских команд Беларусь сейчас занимает 4-е место, Словакия находится на 11-й позиции.

# Теннис # Фотофакт # Александра Саснович # Арина Соболенко # Анна Каролина Шмидлова # Виктория Кужмова

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