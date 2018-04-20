В Минске прошла жеребьевка Fed Cup. Матч Кубка Федерации Беларусь-Словакия откроет Александра Саснович

Новости Беларуси. 20 апреля состоялась жеребьевка матча раунда плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными Беларуси и Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, он пройдет 21-22 апреля на корте минской «Чижовка-Арены». Откроет соревновательный уикенд встреча между Александрой Саснович и Анной Каролиной Шмидловой (начало в 13:00). После чего на корты выйдут Арина Соболенко и Виктория Кужмова.

На второй день запланированы две одиночные игры и одна парная. По регламенту Кубка Федерации, во второй день капитаны команд Татьяна Пучек и Матей Липтак могут произвести замены.