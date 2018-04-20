«Арсенал» без Венгера. Легендарный тренер покидает свой пост

Новости Великобритании. Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Арсен Венгер покинет свой пост после нынешнего сезона.

Об этом тренер сообщил на официальном сайте клуба. По словам Венгера, сейчас самое подходящее для него время уйти в отставку.

Арсен Венгер:

Я благодарен за то, что у меня была привилегия служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я управлял клубом с полной ответственностью и честностью. Хочу поблагодарить сотрудников, игроков, директоров и болельщиков, которые делают этот клуб особенным.

Арсен Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года.

Легендарный тренер также призвал фанатов всегда стоять за команду и заботиться о ценностях клуба.