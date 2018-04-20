«Арсенал» без Венгера. Легендарный тренер покидает свой пост

Новости Великобритании. Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Арсен Венгер покинет свой пост после нынешнего сезона.
Об этом тренер сообщил на официальном сайте клуба. По словам Венгера, сейчас самое подходящее для него время уйти в отставку.
Арсен Венгер:
Я благодарен за то, что у меня была привилегия служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я управлял клубом с полной ответственностью и честностью. Хочу поблагодарить сотрудников, игроков, директоров и болельщиков, которые делают этот клуб особенным.
Арсен Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года.
Легендарный тренер также призвал фанатов всегда стоять за команду и заботиться о ценностях клуба.
Фото: instagram.com/arsenal
Арсен Венгер:
Моя любовь и поддержка с командой – навсегда.
Основной акционер «Арсенала» Стэн Кронке отметил, что Арсен дал клубу невероятно много.
Стэн Кронке:
Арсен непревзойденный профессионал, мы всегда будем ему благодарны. Каждый, кто любит «Арсенал», и все, кто любит футбол, также должны быть ему благодарны. Три титула английской Премьер-лиги, семь побед на Кубке Англии и 20 лет подряд в Лиге чемпионов – исключительный рекорд. Он также изменил лицо нашего клуба и английского футбола своим видением того, как можно играть в эту игру.
По словам Кронке, нужно сосредоточиться на том, чтобы в нынешнем сезоне показать хороший результат. Он также призвал поклонников по всему миру присоединиться к духу «Арсенала» и отдать должное одному из великих людей в истории клуба.
Александр Глеб три года играл в составе «Арсенала».
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