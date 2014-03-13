В Минске прошел компьютерный матч по футболу

Новости Беларуси. Сыграть лучше Криштиану Роналду… возможно! Накануне в Минске прошел необычный футбольный турнир. Вместо стадиона – виртуальное поле, вместо мяча – джойстик! Компьютерные матчи среди поклонников футбола сегодня не менее популярны и зрелищны!

Дмитрий Радченко, организатор компьютерного турнира:

Турнир в первый раз проводится, потому что с такими фишками – не проводили. Участники – абсолютно разные. Мы выбирали, кто лучше всего играет, кто участвовал в каких-то других турнирах, но именно такого формата не было.

Если в настоящем футболе соревнуются командами, то виртуальный матч – игра двух соперников! Всего за победу в турнире сразились 16 участников, среди них — настоящие звезды футбола!

Илья Кононов, шоумен, телеведущий:

Когда мне позвонили, они мне сказали, ты раньше занимался футболом, потому ты пошел на телевидение, но ты же играешь на компьтере. Я честно сказал, что давно не играл. Но я честно подготовился к турниру. Я поехал к другу, мы часа три играли, я думаю, что победа за мной.

Даже если ты прекрасно играешь футбол вживую, победить компьютерных профи — непросто!

Илья Кононов, шоумен, телеведущий:

Я проиграл. Я очень старался, но проиграл. Там участвуют настоящие киберги, они не просто играют в футбол. Ещё до игры мой соперник зашел в настройки и как-то так джойстиком крутанул. Я сначала не понял, что происходит, а потом понял, что это их фишка. Это настоящие киберги, которые сутками играют в компьютерный футбол!

Тот самый киберг - Михаил Козловский - с детства играет в футбол! Правда, в 11 классе юношу увлекла наука, и на любимую игру совсем не осталось времени! Но альтернатива всё же нашлась!

Михаил Козловский, участник компьютерного турнира:

Года три назад уговорил родителей купить игровую приставку. Не то, чтобы я играю ежедневно, но люблю посидеть, поиграть. Или один, или с друзьями…

Виртуальный футбол – не менее захватывающая игра! Адреналин, ярые болельщики – здесь все, как по-настоящему!

Михаил Козловский, участник компьютерного турнира:

Я почувствовал этот адреналин. Ради этого и приходил. Мне такие мероприятия всегда нравятся тем, что когда играешь, ты волнуешься!

Нашей съемочной группе посчастливилось посоревноваться с известным спортсменом, полузащитником минского «Динамо» — Артемом Быковым! В итоге — счет: 2:0. Один из мячей – в свои же ворота! Как оказалось, Артем прекрасно играет ещё и в виртуальный футбол, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.