«Импульс-БГУИР» обыграл «Цмоки-Минск 2» со четом 90:75

Новости Беларуси. Буквально неделю назад эти дружины играли между собой, тогда победу праздновали «драконы» — 77:65. Тот матч получился напряженным и тяжелым для обеих команд, именно поэтому первый поединок второго этапа Чемпионата обещал быть интересным.

Николай Фокеев, тренер БК «Импульс-БГУИР»:

Очень важна для была нас была предыдущая игра, с «Цмоками», которую мы проиграли. Мы ожидали более накаленной борьбы. Она и получилась в концовке, мы немножко оторвались.

Матч, действительно, получился богатым на эмоции. Дружины сражались на каждом метре площадки. Правда, равной по борьбе получилась только середина поединка. А вот его начало и конец остались за хозяевами. Именно баскетболисты БГУИРа в итоге и праздновали победу со счетом 90:75. Самый результативный у хозяев — Валентин Игнатчик, заработавший 24 очка, сообщили в программе Новости «СТВ-спорт» на СТВ.

Николай Фокеев, тренер БК «Импульс-БГУИР»:

Сложилось начало очень легко. Где-то расслабились, но потом «Цмоки» дали о себе знать, догнали, сравняли фактически. Потом получилось так, что лидеры взяли все в свои руки и немножко опять оторвались, и концовка получилась более спокойная [для нас].