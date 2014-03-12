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«Импульс-БГУИР» обыграл «Цмоки-Минск 2» со четом 90:75

12 марта 2014 11:21
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Новости Беларуси. Буквально неделю назад эти дружины играли между собой, тогда победу праздновали «драконы»  — 77:65. Тот матч получился напряженным  и тяжелым для обеих команд, именно поэтому первый поединок второго этапа Чемпионата обещал быть интересным.

Николай Фокеев, тренер БК «Импульс-БГУИР»:
Очень важна для была нас  была предыдущая игра, с «Цмоками», которую мы проиграли. Мы ожидали более накаленной борьбы. Она и получилась в концовке, мы немножко оторвались.

Матч, действительно, получился богатым на эмоции. Дружины сражались на каждом метре площадки. Правда, равной по борьбе получилась только середина поединка.  А вот его начало и конец остались за хозяевами. Именно баскетболисты БГУИРа в итоге и праздновали победу со счетом 90:75. Самый результативный у хозяев  — Валентин Игнатчик, заработавший 24 очка, сообщили в программе Новости «СТВ-спорт» на СТВ.

Николай Фокеев, тренер БК «Импульс-БГУИР»:
Сложилось начало очень легко. Где-то расслабились, но потом «Цмоки» дали о себе знать, догнали, сравняли фактически. Потом получилось так, что лидеры взяли все в свои руки и немножко опять оторвались, и концовка получилась более спокойная [для нас].  

# Баскетбол

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