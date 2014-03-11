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Сборная России по следж-хоккею, обыграв США, вышла в полуфинал Паралимпиады

11 марта 2014 18:33
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Новости России. Сборная России по следж-хоккею со счетом 2:1 победила двукратных олимпийских чемпионов из США. В составе российской дружины отличились Илья Волков и Константин Шихов. На 35 минуте американцы ответили голом Адама Пейджа. Однако ход встречи американцам изменить уже не удалось.

Джефф Сауэр, главный тренер американцев агентству «Р-Спорт»:
Суть в том, что россияне еще не выиграли золото, а у нас все еще есть шансы на победу в турнире. Наша цель и есть завоевание золотых медалей.

Российская команда уже в полуфинале Паралимпийских игр. Финал турнира по следж-хоккею на Паралимпиаде в Сочи состоится 15 марта.

Напомним, Россия по-прежнему возглавляет медальный зачет. На счету россиян 34 медали: 11 золотых, 14 серебряных, 9 бронзовых. В копилке Беларуси – три бронзы. Напомним, 11 марта третью медаль для Беларуси завоевал Василий Шаптебой. Смотрите видео.

# Зимняя Олимпиада

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