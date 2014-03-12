Панкратион: сочетание бокса и единоборств

Новости Беларуси. Сильные и храбрые мужчины испокон веков мечтали и мечтают одерживать победу над соперниками в честной борьбе. В Древней Греции боевые искусства были основой всех соревнований, в том числе и Олимпийских игр. Одним из главных видов единоборств в Афинах считался панкратион, когда два атлета соревновались на специальной площадке под названием «мальфо».

Панкратион сочетал в себе приемы борьбы в стойке и партере, подсечки, болевые приемы и удушающие захваты.

С тех пор много воды утекло, и сегодня этот вид единоборств видоизменился. Сегодня панкратион — это своеобразное сочетание бокса и единоборств. Возрождаемый вид борьбы намного безопаснее древнего предшественника. Да и сами поединки стали ограничены по времени. В соревнованиях атлетам разрешается применять элементы вольной борьбы, дзюдо, самбо, бокса и кикбоксинга.

Чтобы добиться весомых результатов, заниматься панкратионом бойцы в основном начинают в юном возрасте. И даже с виду совсем маленький атлет способен побороть взрослого человека.

Девушек в панкратионе немного. Да и не женское это дело. Правда, мы не удержались и решили познать азы единоборства на себе. Учимся боксировать. Для этого нужно наносить удары строго по центру «лапы». Но это оказалось не так просто. Оттачивать удары нужно не один месяц. Приступаем к подсечкам. Конечно, справиться с хрупкой девушкой мужчине не составляет особого труда. А если наоборот? Как выяснилось, возможно все. Через несколько секунд соперник был сокрушен. Но это лишь тысячная часть того, чему учатся бойцы панкратиона.

Сегодня панкратион переживает вторую молодость. Долгое время об этом виде единоборств забывали. Зато сейчас он возрождается. В Беларуси по панкратиону проводятся соревнования различного масштаба, в том числе и международного. А юные спортсмены успешно доказывают, что они не только мужественные и сильные, но и еще настоящие джентльмены, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.