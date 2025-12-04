По соглашению сторон. Карлос Алос больше не будет тренировать сборную Беларуси по футболу. Наша федерация и специалист расстались по обоюдному согласию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Испанец возглавил дружину в августе 2023 года. За это время команда успела провести 26 встреч. Побед не так уж и много – шесть. Причем добыты они, в основном, в товарищеских противостояниях. Поражений больше – 10. Столько же ничейных исходов. Имя нового рулевого пока не названо. Одним из многочисленных кандидатов является Виктор Гончаренко.

Следующая международная пауза на игры сборных – март 2026 года.