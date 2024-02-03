Молодёжная лига России. Результаты выступления белорусских волейболистов

Волейболисты «Шахтера-2» завоевали третью победу на домашнем этапе Молодежной лиги России, который проходит в Солигорске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперниками юных «горняков» стали «Беркуты Урала» из Уфы. Хозяева площадки были сильнее в первых двух сетах – 25:22; 25:23, однако уступили в третьем и четвертом – 22:25; 16:25. Все решилось на тай-брейке, где наши парни и вырвали победу – 15:8.