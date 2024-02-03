Хоккеисты «Динамо-Шинника» в домашнем матче МХЛ уступили «Русским витязям»

Илья Лахнов уже на второй минуте вывел белорусов вперед. А на старте второго отрезка Матвей Шидловский удвоил преимущество. Однако соперники не намеревались сдаваться, усилили напор и сравняли цифры на табло. Долгое время ни одной из дружин не удавалось поразить ворота друг друга. Однако в середине заключительной трети Александр Ярмоленко обеспечил «бобрам» лидерство в матче, они повели – 3:2. Но на последней минуте «визяти» вновь сравняли. Дуэль перешла в овертайм, а затем и в серию послематчевых буллитов, где удача была на стороне гостей.

Повторный поединок коллективы проведут завтра, 4 февраля, также на льду «Бобруйск-Арены». Начало противостояния в 14 часов 30 минут.