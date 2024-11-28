Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «АКМ-Юниор»

По итогам первой трети соперники вели с преимуществом в две шайбы. Однако во втором периоде «бобры» реабилитировались и четыре раза поразили ворота гостей. В заключительном отрезке «динамовцы» отличились еще дважды, на что их оппоненты ответили лишь один раз. Как итог – убедительная победа подопечных Андрея Михалева со счетом 6:3. В составе отечественной команды Дмитрий Тукач записал в свой актив победную шайбу и ассистентский покер. Повторный поединок дружины проведут в пятницу.