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Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «АКМ-Юниор»

28 ноября 2024 20:10
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» с победы начали 4-матчевую домашнюю серию в регулярном чемпионате МХЛ. Причем наши парни совершили камбэк. Белорусский представитель в лиге принимал клуб «АКМ-Юниор».

Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «АКМ-Юниор»-1

По итогам первой трети соперники вели с преимуществом в две шайбы. Однако во втором периоде «бобры» реабилитировались и четыре раза поразили ворота гостей. В заключительном отрезке «динамовцы» отличились еще дважды, на что их оппоненты ответили лишь один раз. Как итог – убедительная победа подопечных Андрея Михалева со счетом 6:3. В составе отечественной команды Дмитрий Тукач записал в свой актив победную шайбу и ассистентский покер. Повторный поединок дружины проведут в пятницу.

# Хоккей

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