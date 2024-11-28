В Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону

Откроют соревновательную программу спринтерские гонки. В 9 утра на дистанцию выйдут мужчины. Первым на 10 километровый отрезок с двумя огневыми рубежами убежит наш Павел Белько, третьим стартует Дмитрий Лазовский, лидер отечественной сборной – Антон Смольский отправится за медалями под 16 номером. Всего за награды в спринте поборются 8 белорусских биатлонистов. В таком же количестве представлены и наши девушки. Им предстоит преодолеть 7,5 километров также со стрельбой из двух положений. Анна Сола стартует – 12-й, Динара Смольская – 31-й. Старт в полдень. В субботу спортсменов ожидает одиночная смешанная эстафета. А завершит программу классический микст, который состоится в воскресенье. Всего Кубок России будет включать в себя шесть этапов. Финал состоится в Златоусте 10 марта 2025 года.