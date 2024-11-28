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В Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону

28 ноября 2024 20:05
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В пятницу в Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону участие в котором, традиционно, примут сильнейшие стреляющие лыжники из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону-1

Откроют соревновательную программу спринтерские гонки. В 9 утра на дистанцию выйдут мужчины. Первым на 10 километровый отрезок с двумя огневыми рубежами убежит наш Павел Белько, третьим стартует Дмитрий Лазовский, лидер отечественной сборной – Антон Смольский отправится за медалями под 16 номером. Всего за награды в спринте поборются 8 белорусских биатлонистов. В таком же количестве представлены и наши девушки. Им предстоит преодолеть 7,5 километров также со стрельбой из двух положений. Анна Сола стартует – 12-й, Динара Смольская – 31-й. Старт в полдень. В субботу спортсменов ожидает одиночная смешанная эстафета. А завершит программу классический микст, который состоится в воскресенье. Всего Кубок России будет включать в себя шесть этапов. Финал состоится в Златоусте 10 марта 2025 года.

# Биатлон

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