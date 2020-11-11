В Минске проходит теннисный турнир Belarus Ladies Cup. Игры проходят по круговой системе

Новости Беларуси. В Минске продолжается теннисный турнир Belarus Ladies Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В состязаниях участвует ближайший резерв национальной сборной.

10 девушек разбиты на две группы – по пять в каждой. Игры проходят по круговой системе, затем по две лучшие спортсменки выйдут в плей-офф. В нокаут-раунде теннисистки будут соперничать крест-накрест. А уже затем – окончательный розыгрыш мест.