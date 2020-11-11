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В Минске проходит теннисный турнир Belarus Ladies Cup. Игры проходят по круговой системе

11 ноября 2020 14:43
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Новости Беларуси. В Минске продолжается теннисный турнир Belarus Ladies Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В состязаниях участвует ближайший резерв национальной сборной.

В Минске проходит теннисный турнир Belarus Ladies Cup. Игры проходят по круговой системе-1

10 девушек разбиты на две группы – по пять в каждой. Игры проходят по круговой системе, затем по две лучшие спортсменки выйдут в плей-офф. В нокаут-раунде теннисистки будут соперничать крест-накрест. А уже затем – окончательный розыгрыш мест.

На данный момент в первой пятерке лидирует Шалимар Тальби. Во второй – Юлия Готовко.

В Минске проходит теннисный турнир Belarus Ladies Cup. Игры проходят по круговой системе-4

Поединки групповой стадии завершатся в пятницу, 13 ноября. На субботу намечен нокаут-раунд. Розыгрыш призовых мест планируется провести в воскресенье, 15 ноября.

# Теннис # Шалимар Тальби # Юлия Готовко # Фотофакт

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