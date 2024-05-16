В Минске проходит Национальный форум атлетов России и Беларуси: какие вопросы обсуждали?

Минск традиционно весной принимает Национальный форум атлетов. В штаб-квартире НОК обсудили самые актуальные вопросы из мира спорта, а также сотрудничество между Беларусью и Россией, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности в нашем сюжете.

Под сводами Зала олимпийской славы собрались известные спортсмены разных поколений, тренеры и функционеры из Беларуси и России. Тем для обсуждений всегда предостаточно, но совместные соревнования оценили все. Динара Смольская подчеркнула, что было комфортно и стартов вдоволь. Мероприятие проходило уже в четвертый раз. Оно востребовано и актуально.

А главы олимпийских ведомств – Виктор Лукашенко и Станислав Поздняков – как всегда в центре глобальных процессов. Сегодня помимо испытаний наши спортсмены получили возможности. В частности расти друг на друге, а результат – завоеванные олимпийские лицензии.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

28 лицензий. Так и планировали. Может быть, еще немножко доберем. Я скажу, те ребята, которые завоевали эти лицензии, они имеют очень большие перспективы на завоевание медалей.