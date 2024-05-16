Прямой эфир

В Минске проходит Национальный форум атлетов России и Беларуси: какие вопросы обсуждали?

16 мая 2024 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск традиционно весной принимает Национальный форум атлетов. В штаб-квартире НОК обсудили самые актуальные вопросы из мира спорта, а также сотрудничество между Беларусью и Россией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности в нашем сюжете.

В Минске проходит Национальный форум атлетов России и Беларуси: какие вопросы обсуждали?-1

Под сводами Зала олимпийской славы собрались известные спортсмены разных поколений, тренеры и функционеры из Беларуси и России. Тем для обсуждений всегда предостаточно, но совместные соревнования оценили все. Динара Смольская подчеркнула, что было комфортно и стартов вдоволь. Мероприятие проходило уже в четвертый раз. Оно востребовано и актуально.

В Минске проходит Национальный форум атлетов России и Беларуси: какие вопросы обсуждали?-4

А главы олимпийских ведомств – Виктор Лукашенко и Станислав Поздняков – как всегда в центре глобальных процессов. Сегодня помимо испытаний наши спортсмены получили возможности. В частности расти друг на друге, а результат – завоеванные олимпийские лицензии.

В Минске проходит Национальный форум атлетов России и Беларуси: какие вопросы обсуждали?-7

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
28 лицензий. Так и планировали. Может быть, еще немножко доберем. Я скажу, те ребята, которые завоевали эти лицензии, они имеют очень большие перспективы на завоевание медалей.

В Минске проходит Национальный форум атлетов России и Беларуси: какие вопросы обсуждали?-10

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России:
Благодаря тем самым так называемым санкциям наши спортивные организации стали ближе друг к другу. Спортсмены стали ближе друг к другу. Действительно, нефигурально наши народы стали братьями, в том числе в таких сложных обстоятельствах.

Подробности в видео.

# Беларусь-Россия # Виктор Лукашенко # Станислав Поздняков

Другие новости рубрики

Все новости
Юношеская сборная Беларуси по хоккею одержала победу в финале Кубка чемпионов U17
16 мая 2024 19:30

Юношеская сборная Беларуси по хоккею одержала победу в финале Кубка чемпионов U17

БК «Минск» выиграл чемпионат Беларуси по баскетболу среди женщин
16 мая 2024 19:28

БК «Минск» выиграл чемпионат Беларуси по баскетболу среди женщин

Белорусские пляжные волейболисты вышли в основную сетку первого тура чемпионата России
16 мая 2024 19:27

Белорусские пляжные волейболисты вышли в основную сетку первого тура чемпионата России

Форум атлетов в Минске принимает известных спортсменов и тренеров из Беларуси и России
16 мая 2024 14:40

Форум атлетов в Минске принимает известных спортсменов и тренеров из Беларуси и России

Авторитетные спортивные издания включают белоруса Артёма Левшунова в топ-5 драфта НХЛ-2024
16 мая 2024 14:38

Авторитетные спортивные издания включают белоруса Артёма Левшунова в топ-5 драфта НХЛ-2024

Белорусская юниорка завоевала золото на открытом Кубке России по пулевой стрельбе
16 мая 2024 14:37

Белорусская юниорка завоевала золото на открытом Кубке России по пулевой стрельбе

Виктория Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в Риме
16 мая 2024 14:37

Виктория Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в Риме

Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет вышла в финал Кубка чемпионов в Челябинске
15 мая 2024 20:46

Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет вышла в финал Кубка чемпионов в Челябинске

В Беларуси стартовали финалы республиканского турнира «Мяч над сеткой»
15 мая 2024 20:15

В Беларуси стартовали финалы республиканского турнира «Мяч над сеткой»

«Минск» одержал первую победу в финальной серии чемпионата страны по баскетболу
15 мая 2024 18:23

«Минск» одержал первую победу в финальной серии чемпионата страны по баскетболу

«Гомеля» обыграла «Минск» в полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу
15 мая 2024 17:47

«Гомеля» обыграла «Минск» в полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу

«Шахтоспецстрой» обыграл минский «Строитель» на ЧБ по волейболу
15 мая 2024 17:45

«Шахтоспецстрой» обыграл минский «Строитель» на ЧБ по волейболу