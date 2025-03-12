Белорусские борцы завоевали ещё 4 награды на молодёжном чемпионате Европы в Албании

Белорусские борцы стали обладателями четырех наград на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это серебро, три бронзы и две виртуальные медали. В весовой категории до 50 килограммов на вторую ступень пьедестала поднялась Анастасия Енотова. В золотой схватке девушка не сумела одолеть представительницу России Наталью Пудову, уступив ей со счетом 5:7. Бронзы – в кармане Марты Гетмановой, Виктории Радьковой и Анны Пирской. Арина Мартынова и Ксения Тереня вышли в финалы. Это принесло гарантированное серебро.