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Белорусские борцы завоевали ещё 4 награды на молодёжном чемпионате Европы в Албании

12 марта 2025 11:49
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Белорусские борцы стали обладателями четырех наград на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Это серебро, три бронзы и две виртуальные медали. В весовой категории до 50 килограммов на вторую ступень пьедестала поднялась Анастасия Енотова. В золотой схватке девушка не сумела одолеть представительницу России Наталью Пудову, уступив ей со счетом 5:7. Бронзы – в кармане Марты Гетмановой, Виктории Радьковой и Анны Пирской. Арина Мартынова и Ксения Тереня вышли в финалы. Это принесло гарантированное серебро. 

Решающие поединки состоятся 12 марта в вечерней сессии.

# Борьба

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